Uncem, la giornata della montagna al santuario di Oropa

A Oropa, Città di Biella e Uncem - nell'ambito del Progetto Italiae, Atelier di sperimentazione sulle Green Communities, del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie - organizzano sabato 9 dicembre un evento di "dialogo e approfondimento" in occasione della giornata internazionale della montagna. Il convegno, aperto a tutti, si terrà dalle ore 10 nella sala convegni Frassati presso il Santuario d'Oropa.

Ad aprire gli interventi saranno Claudio Corradino, sindaco di Biella, ed Emanuele Ramella Pralungo, presidente della Provincia di Biella, e Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem.

"Dopo l'incontro di Uncem con il Presidente Mattarella - evidenzia Roberto Colombero, presidente regionale piemontese di Uncem - abbiamo necessità di una nuova fase fondativa delle politiche nazionali per la Montagna. Oropa è un luogo identitario nelle Alpi, carico di significati. Ci dice che la coesione tra città e valli alpine è possibile, è una necessità urgente. Si sostanzia grazie alla Strategia delle Green Communities, che riguarda anche diversi ambiti territoriali biellesi e del nord del Piemonte. Dobbiamo lavorarci con maggiore intensità. - conclude Colombero - Le Alpi uniscono l'Europa e ripartiamo da Oropa nel dire come la montagna italiana sta in sinergia con le Montagne europee".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA