Toro senza Linetty, Juric punta su Ricci

Fuori Linetty, dentro Ricci: dovrebbe essere questa l'unica novità nel Toro che Ivan Juric schiererà a Frosinone. E sarà un cambio obbligato, perché il polacco è stato fermato per un turno di squalifica. L'ex Empoli tornerà titolare dopo l'infortunio, per il resto il tecnico confermerà praticamente l'intera formazione che ha travolto l'Atalanta con un netto 3-0.

Milinkovic-Savic cercherà il settimo clean-sheet della stagione, Tameze farà ancora il braccetto nella difesa con Buongiorno e Rodriguez anche se Djidji scalpita per la prima chance da titolare. Nel centrocampo insieme a Ricci giocheranno Vlasic e Ilic, sulle corsie fiducia in Bellanova e probabilmente in Vojvoda, davanti nessuna rotazione: Sanabria e Zapata formeranno ancora il tandem offensivo con l'obiettivo di confermare la verve realizzativa ritrovata contro gli orobici.





