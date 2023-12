Torna la Pigotta, la bambola di pezza dell'Unicef

Torna la Pigotta, la popolare bambola di pezza dell'Unicef, per aiutare i bambini colpiti da malnutrizione. Ad accompagnarla una testimonial di eccezione: Alessia Marcuzzi, che per l'occasione ha prestato il suo volto per la realizzazione di un nuovo video e un nuovo scatto fotografico.

Nel mondo sono oltre 148 milioni i bambini colpiti da malnutrizione cronica, più del 22% dei bambini sotto i 5 anni a livello globale. Altri 45 milioni sono colpiti da malnutrizione acuta, di cui 13,7 milioni sono colpiti in forma grave, e rischiano di morire se non ricevono cure immediate. I fondi raccolti con la campagna Pigotta 2023 contribuiranno a donare alimenti, vaccini e medicine in tanti paesi del mondo, sostenendo i programmi dell'Unicef per combattere la malnutrizione infantile e le crisi umanitarie come quelle derivanti dalle guerre in Ucraina e a Gaza.

"La Pigotta da oltre 20 anni è la popolare bambola di pezza dell'Unicef, realizzata dai volontari Unicef attraverso attività nelle scuole, nei centri anziani o nei comitati locali presenti sul territorio italiano. Ogni Pigotta adottata rappresenta un cerchio di solidarietà che unisce coloro che l'hanno realizzata, le persone che l'hanno adottata e i bambini che grazie alla donazione verranno aiutati" spiega Antonio Sgroi, presidente del Comitato provinciale per l'Unicef.

La Pigotta dell'Unicef a Torino si potrà adottare con un contributo minimo di 20 euro presso la postazione che verrà allestita in piazza San Carlo (di fronte al negozio Armani) nei giorni 8-9-10-16 e 17 dalle 10 alle 18, presso la sede del Comitato provinciale in corso Orbassano 215 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17; presso il negozio InGenio in via Montebello, 28.



