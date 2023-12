Thyssen, lavori per 4,5 milioni per messa in sicurezza del sito

Lavori per circa 4,5 milioni di euro per la messa in sicurezza operativa dell'area ex ThyssenKrupp di corso Regina Margherita, a Torino. L'intervento, approvato il primo dicembre, sarà a carico dei privati proprietari di Arvedi Ast (Acciai Speciali Terni) detentori dell'ex stabilimento chiuso nel 2008 dopo il rogo in cui persero la vita 7 operai. La Città ha chiesto garanzie finanziarie per metà dell'importo, come previsto dalle norme in materia, nel caso l'esecutore non completasse l'intervento.

L'annuncio è stato dato oggi pomeriggio durante i lavori della Commissione consiliare Ambiente. Il cronoprogramma prevede una durata dei lavori di 6 anni e quattro linee di intervento, sulla sorgente di cromo esavalente presente nel terreno, la riduzione della fuoriuscita di acqua inquinata dal sito, l'impermeabilizzazione parziale di alcune parti per evitare il rilascio di sostanze inquinanti della falda e la rimozione degli idrocarburi presenti nella falda.

"Continua - ha sottolineato il presidente della Commissione, Claudio Cerrato - l'attenzione dell'amministrazione comunale al sito e alle tematiche ambientali connesse. Come da documenti approvati in questo mandato continueremo a monitorare l'evoluzione nell'area dell'ex stabilimento".



