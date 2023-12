Terrorista e bomba in azienda,è un'esercitazione dei Carabinieri

Si è conclusa una esercitazione antiterrorismo, denominata 'Notte Rosa 2023', condotta da carabinieri del comando provinciale di Torino nel Centro ricerche Fiat di Stellantis ad Orbassano (Torino). Il cane anti-esplosivo Carlos ha individuato il finto ordigno nascosto che è stato successivamente disinnescato dagli artificieri dell'Arma. Lo scenario simulato in orario serale e notturno e in aree non utilizzate dal personale dell'azienda prevedeva che un malvivente sorpreso a sottrarre materiale sensibile sull'attività di ricerca accoltellasse un manager del centro tenendo in ostaggio alcuni suoi colleghi.

All'esercitazione hanno partecipato diverse unità specializzate dell'Arma tra cui negoziatori, artificieri, unità cinofile. Con la consulenza del Gruppo di Intervento Speciale, i Gis.

Durante l'esercitazione i carabinieri hanno dovuto affrontare il sequestratore armato, gestire e liberare gli ostaggi e disinnescare una bomba.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA