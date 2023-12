Rete di spaccio nell'Alessandrino,3 arresti della Squadra Mobile

Smantellata dalla Squadra Mobile di Alessandria, diretta da Riccardo Calcagno, una rete di spaccio di droga, attiva ad Alessandria e Novi Ligure, tre persone sono state arrestate.

Due albanesi, di 36 e 33 anni, entrambi incensurati, sono in carcere da fine novembre, un italiano 49enne è stato arrestato a Novi. Complessivamente - durante le perquisizioni personali, domiciliari e su un veicolo - sono stati sequestrati 2 chili e circa 400 grammi di hashish; 3 chili e oltre 664 grammi di marijuana; 2 chili e 71 grammi di cocaina e contanti per oltre 11.400 euro.

Gli agenti sono riusciti a scovare nell'auto, fermata al casello autostradale di Alessandria est, lo stupefacente occultato in un doppiofondo apribile solo con un comando elettronico. Prezioso è stato l'ausilio dei cani antidroga della Questura di Genova.

"Quella messa in campo - spiega Calcagno - è un'attività frutto di servizi di monitoraggio, di pedinamento, dell'impegno degli uomini e delle donne della Squadra Mobile, al lavoro per diverse settimane".



