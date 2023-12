Piano di coesione e sviluppo, al Piemonte 865 milioni

Barbara Paloschi Dall'accordo di Sviluppo e Coesione per il Piemonte, firmato oggi ad Asti, dalla premier Giorgia Meloni e dal governatore Alberto Cirio, sono mobilitati 865 milioni, con i quali viene finanziata una ventina di interventi.

"Sono risorse che non concentriamo su alcune priorità e alcune risposte che i cittadini attendono", ha spiegato la presidente del Consiglio, al Teatro Alfieri.

"Ci occupiamo - ha spiegato - di valorizzare alcuni fra gli asset distintivi del territorio, quelli che lo rendono un punto di riferimento per gli sport invernali, i grandi eventi sportivi e internazionali. Poi - ha aggiunto rivolgendosi al presidente della Regione in prima fila - vediamo se si riuscirà a fare qualcosa di più... Io e il presidente Cirio ci siamo capiti...".

L'allusione è alla pista di bob di Cesana, costruita per le Olimpiadi invernali di Torino 2006, che la Regione intende recuperare per offrirla quale sede di gara per i Giochi di Milano-Cortina 2026. Sul tema Cirio è stato ancora più esplicito.: "Avere finanziato l'opera all'interno di queste misure vuole dire che, indipendentemente da come andrà, l'impianto di Cesana potrà avere un futuro".

"Non usiamo i soldi che ci date - ha rimarcato il presidente del Piemonte - per fare convegni e scrivere libri: useremo queste risorse per far accadere le cose. Cambieremo 71 treni e 1.500 pullman, ma abbiamo destinato la parte principale delle risorse alla sanità, perché è inaccettabile che una persona debba pagare per curarsi".

"Firmiamo un contratto - ha sottolineato - che porta 800 milioni in Piemonte, e che ne libera altri 400 del Piano complementare. Siamo una Regione che ha sulle spalle un debito importante, ma siamo anche l'unica in Italia che Moody's ha premiato elevandone recentemente il rating".

La parte più importante delle risorse legate all'accordo vanno alla sanità, circa 200 milioni. Gli interventi riguardano, tra gli altri, gli ospedali di Casale, Biella, Acqui Terme, Asti, Cuneo, Borgomanero, a Torino e in numerosi centri della provincia.

Dopo la firma dell'accordo Giorgia Meloni si è concessa anche un giro al vicino mercato natalizio allestito in piazza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA