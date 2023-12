Opposizioni in Regione, 'ancora molte carenze al grattacielo'

Il grattacielo della Regione Piemonte è una struttura "che ha ancora molte criticità, inaugurata troppo presto solo per fini elettorali a discapito della sicurezza e della qualità del lavoro dei dipendenti". È l'accusa delle opposizioni in Consiglio regionale, che questa mattina, anche su sollecitazione delle rappresentanze sindacali, hanno effettuato un sopralluogo all'edificio.

"Ci sono ancora diverse parti non accessibili e altre che necessitano già di interventi - osserva il vicepresidente dell'assemblea di Palazzo Lascaris, Daniele Valle (Pd) -. È stato inaugurato troppo in fretta pur di avere un'apertura prima delle elezioni". "Vogliamo essere da pungolo perché le cose vengano sistemate al più presto", aggiunge il capogruppo Dem Raffaele Gallo, mentre il collega di Europa Verde, Giorgio Bertola segnala che "alcune parti sono ancora non agibili, come il parcheggio, in altre l'attraversamento è problematico".

La capogruppo di Unione Popolare, Francesca Frediani. invita a "ragionare anche sull'organizzazione del lavoro e su spazi che sembrano non sufficienti e non adeguati al tipo di attività svolta".

'Vogliamo risposte e rassicurazioni anche sul tema dell'acqua potabile", aggiunge la capogruppo di Luv, Silvana Accossato, mentre la capogruppo M5s, Sarah Disabato, spiega che "ci sono ancora difetti strutturali che vanno risolti, sbalzi di temperatura, correnti e spazi ancora inutilizzati e inagibili, come il centro congressi".



