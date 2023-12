Novi, servizi antidroga dei carabinieri nelle scuole

Controlli dei carabinieri sono stati svolti nelle scuole superiori a Novi Ligure (Alessandria) per la sicurezza antidroga. Sono state ispezionate le sedi del Foral e della Casa di carità Arti e mestieri. All'operazione ha preso parte Jacky, pastore tedesco di 8 anni, da 6 in servizio nel Nucleo Cinofili di Volpiano (Torino).

Dai dirigenti degli istituti è stato ribadito l'apprezzamento per l'attività dell'Arma, che avuto finalità preventive ma anche didattiche e, a questo proposito, ha fornito spunti di riflessione su cui lavorare in classe.



