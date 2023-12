Neve a bassa quota poi netto rialzo termico e venti sulle Alpi

Neve fino a bassa quota venerdì 8 dicembre poi un forte rialzo delle temperature, con vento sostenuto e zero termico in risalita fino ai 3.100 metri di altitudine. Dal punto di vista meteorologico si preannuncia molto dinamico il weekend dell'Immacolata. L'8 dicembre Arpa (agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede una quota neve prossima alla pianura sul basso Piemonte e sulla bassa collina sul nord della regione. Sono attesi 10-15 centimetri sull'Appennino e 15-20 sulle Alpi meridionali. In pianura sono più probabili pioggia o pioggia mista a neve.

Sabato sera un "fronte caldo atlantico" porterà altre precipitazioni, in prevalenza sul Piemonte nordoccidentale, con livello delle nevicate in aumento da 1.000 a 2.000 metri. Per domenica 10 dicembre previsti venti forti sulle Alpi nordoccidentali, con "condizioni di foehn estese anche a vallate e pianure adiacenti". Con il rialzo termico, il rischio di valanghe sarà "moderato" in quota sui settori di confine compresi tra Alpi Cozie e Alpi Lepontine, altrove "debole", ma - avvisa Arpa - "data la dinamicità meteorologica per il fine settimana, è opportuno seguire gli eventuali aggiornamenti del Bollettino Valanghe".



