Dash-cam scagiona automobilisti, due poliziotti a giudizio

La dash cam salva due automobilisti dall'accusa di avere dato vita a una gara di velocità e costa a due poliziotti un processo per calunnia e falso ideologico. Il caso è in via di discussione al Palazzo di giustizia di Torino, dove oggi gli agenti hanno chiesto il rito abbreviato.

La vicenda risale all'agosto 2020. Gli automobilisti (che non si conoscevano tra loro) furono denunciati perché, secondo il verbale, procedevano a velocità altissima in una strada a grande scorrimento, zigzagando e cercando di superarsi a vicenda. Le vetture furono messe sotto sequestro.

I due automobilisti hanno sempre smentito la circostanza. A scagionarli sono state le immagini della dash cam montata su una delle vetture. Ora si sono costituiti parte civile con gli avvocati Pietro Obert e Andrea Nicastro, mentre gli agenti sono difesi da Roberto Saraniti.

Il procedimento riprenderà a febbraio.



