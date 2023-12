All'Nh Collection di piazza Carlina la Project Room by Tarin

Dal 7 dicembre negli spazi del Carlina Bar all'interno dell'Nh Collection Torino di piazza Carlina si potrà visitare la Project Room By Tarin in collaborazione con la galleria Dr Fake Cabinet di Torino. Tarin è una delle fotografe più interessanti della scena attuale, nota per il suo lavoro intorno al tema dell'erotismo, indagato con eleganza e un continuo gioco di richiami fra il passato e il presente.

In "Silent landscape" l'artista propone un insieme di opere in cui la dimensione domestica e intima coinvolge l'osservatore.

In modo inusuale rispetto alla sua produzione, Tarin affianca ora alle immagini del corpo femminile un richiamo al "corpo" della natura, introducendo dei "paesaggi silenziosi". Una serie inedita di immagini è presentata in questa mostra nelle quali Tarin mette in scena il suo sguardo ironico, pieno di metafore e di rimandi alla storia dell'arte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA