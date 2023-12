Tff, 5.500 spettatori in meno del 2022 ma più incassi

Sono stati 44.114 gli spettatori alle proiezioni del Torino Film Festival, diretto per il secondo anno da Steve Della Casa, in calo rispetto alle 49.622 del 2022 che aveva però un giorno di programmazione in più. Maggiore il numero di film presentati (181 contro 173) nei quattro cinema coinvolti. Sono stati 35.114 gli spettatori agli eventi a pagamento con un'occupazione media delle sale cinematografiche del 53,62% e 9.000 gli spettatori agli eventi gratuiti (tra cui masterclass, proiezioni stampa e ad ingresso libero, programma musicale Fuori Campo e altri eventi).

I carnet venduti sono 938, gli accrediti rilasciati (stampa e professionali/industry) 1.998. L'incasso è stato pari a 165.202,25 euro a fronte dei 151.000 euro della scorsa edizione.

Numerosi i "tutto esaurito", tra i quali gli italiani "Non riattaccare" e "Vangelo secondo Maria", ma anche il documentario "Uomini e dei" dedicato al Museo Egizio di Torino.

La copertura social del Tff è stata di oltre 641 mila utenti unici raggiunti. Sulle piattaforme Facebook e Instagram si sono registrate quasi 74 mila interazioni con i canali del festival.

Tutti i canali social del Tff - Instagram, Facebook, X e Youtube - hanno prodotto oltre 2.100.000 di impression totali e 655 mila visualizzazioni di video. I contenuti su Instagram sono stati visualizzati oltre 1.148.000 mila volte, con oltre 512.000 visualizzazioni dei 21 video postati e un incremento di 5.380 follower. I dati del canale Facebook mostrano un trend di crescita con contenuti organici visualizzati oltre 200 mila volte, oltre 40 mila visite alla pagina e un incremento di 400 follower.



