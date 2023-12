Morandi, Torino tra città più strategiche per gruppo Percassi

"Siamo felici di accendere l'albero di Natale di Victoria's Secret in segno della nostra presenza su Torino. Il Gruppo Percassi sta investendo tanto sulla città, che sta rispondendo molto positivamente in termini di risultati e vendite: oggi Torino è per noi una delle città più strategiche sul suolo nazionale". Lo ha detto Matteo Morandi, amministratore delegato di Percassi Retail che ha partecipato all'accensione dell'albero di Natale di Victoria's Secret in Galleria San Federico a Torino. Presenti anche l'assessore al Commercio della Città di Torino, Paolo Chiavarino e la vicesindaca Michela Favaro.

Victoria's Secret, rivenditore al dettaglio al mondo di intimo, ha quasi 1.400 negozi in tutto il mondo e una forza lavoro prevalentemente femminile di oltre 30.000 persone.





