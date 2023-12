Fanno saltare un bancomat nel Torinese, bottino 30mila euro

Uno sportello bancomat della Banca del Piemonte è stato aperto nella notte con l'uso di esplosivo nel Torinese, a Giaveno. All'interno c'erano contanti per 30.000 euro, che sono stati portati via. È accaduto intorno alle 2.30, in una zona centrale del paese che si trova a meno di 40 chilometri dal capoluogo piemontese.

Sul posto, in seguito a una segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile, insieme ai collegio della stazione locale.

I rapinatori hanno agito a volto coperto e utilizzando un ordigno artigianale, denominato marmotta. Un nome attribuito a ordigni che emettono prima dell'esplosione un suono simile al verso dell'animale e costruito con un oggetto metallico che da una parte contiene l'esplosivo e dall'altra ha la miccia.

L'esplosione non risultava avere danneggiato l'edificio dove si trova lo sportello bancomat, né avere causato feriti.

I malviventi, secondo quanto ricostruito, sono scappati poi su un'Alfa Romeo Giulietta con targa risultata clonata.



