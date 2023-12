Dal Fabbro, Iren avanti con piano assunzioni, 270 in Piemonte nel 2023

"Il nostro piano di assunzioni andrà avanti. Nei primi 9 mesi del 2023 Iren ha assunto 270 persone in Piemonte, quasi il 45% delle quali under 30. Stiamo assumendo molto soprattutto nell'area digitale, innovation, ma anche operai". Lo ha detto il presidente di Iren Luca Dal Fabbro nell'intervento alla cerimonia per i 20 anni della finanziaria del Comune di Torino (Fct) di cui la multiutility è la principale partecipata. "In un Paese di piagnucoloni in Piemonte, grazie anche a Iren, si fanno assunzioni e investimenti", ha sottolineato Dal Fabbro.

"Negli ultimi 5 anni - ha ricordato - abbiamo investito 900 milioni di euro in Piemonte, più di un terzo di tutti gli investimenti fatti nel periodo. in un momento in cui molti gruppi si ritraevano abbandonando il Piemonte, Iren c'era e c'è.

Nell'ultimo anno abbiamo investito nelle reti circa 80 milioni, sotto la mia presidenza stiamo dando impulso al miglioramento delle reti torinesi che erano state negli ultimi anni non prioritarie. Torino ha bisogno di avere reti più efficienti e resilienti. Abbiamo investito 70 milioni nel ciclo dei rifiuti, abbiamo attratto 33 milioni di fondi Pnrr e nel 2023 daremo 19,8 milioni di dividendi a Fct. Iren sta cominciando a essere percepita come la multiutility che guarda avanti da molti punti di vista. Iren non è un'industria del passato, ma del presente e del futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA