Casale, nudo in giardini stazione, denunciato giovane olandese

Un giovane di 28 anni, olandese, senza fissa dimora, è stato denunciato dai carabinieri di Casale Monferrato (Alessandria) per atti osceni in luogo pubblico, dopo essersi mostrato nudo al passaggio di alcuni studenti. I fatti risalgono al periodo tra fine ottobre e novembre. A raccontarli ai militari risulta essere stata una ragazza che, di prima mattina, stava andando a scuola passando nelle vicinanze dei giardini della stazione ferroviaria.

All'identificazione dell'uomo gli investigatori sono arrivati poi grazie alle testimonianze e alle immagini del sistema di videosorveglianza.

"È la punta dell'iceberg - sottolineano dall'Arma -. Vergogna e imbarazzo frenano talvolta le vittime dal rivolgersi alle autorità, relegando all'oblio eventi di questo genere. Gli atti osceni in luogo pubblico sono perseguiti con pesanti sanzioni pecuniarie e, addirittura, con la reclusione se il fatto è commesso all'interno o nelle vicinanze di luoghi frequentati da minori".



