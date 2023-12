A sistema Enoteche e Strade vino e gusto per il brand Piemonte

Sono a sistema, tutti insieme per promuovere il brand del Piemonte, le quindici enoteche regionali, le sei Strade del vino e del gusto, i sette ambiti territoriali insieme a Piemonte Land of wine, il consorzio unico che rappresenta tutti i quattordici consorzi di tutela del vino, riconosciuti dal ministero, le associazioni di produttori dell'agroalimentare, le botteghe del vino e cantine comunali.

Sono le realtà del mondo vitivinicolo ed enogastronomico piemontese, che oggi si sono incontrate a Torino al Palazzo della Regione per presentare i progetti di valorizzazione delle eccellenze e dei territori di produzione. "Siamo partiti nel 2019 - ha sottolineato assessore all'Agricoltura e cibo della Regione Piemonte Marco Protopapa - con l'approvazione di un nuovo regolamento, fortemente voluto dalla Regione, per dare un nuovo status alle Enoteche regionali, alle Strade del vino e del gusto e per la creazione degli ambiti territoriali. Abbiamo avuto un'ottima risposta dai territori e la Regione ha avuto il ruolo di coordinamento tra i diversi enti coinvolti. Oggi si è concretizzato un sistema per la promozione del brand Piemonte e siamo un modello unico in Italia invidiato da molti. Tra i vari risultati importanti abbiamo ottenuto il riconoscimento di Alto Piemonte e Gran Monferrato Città europea del vino 2024. A marzo 2024 il Piemonte ospiterà il convegno nazionale dei Distretti del cibo".

L'iter era iniziato con l'approvazione della legge regionale sull'agricoltura, che ha permesso la nascita degli ambiti territoriali e a seguire di un comitato di coordinamento e di un comitato di comunicazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA