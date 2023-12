Zangrillo, merito leva fondamentale per guardare al futuro

"Il merito è il vero e unico ascensore sociale, una leva fondamentale per guardare con fiducia al futuro.E, se vogliamo essere attrattivi verso i giovani, dobbiamo essere capaci di premiarlo, come facciamo qui oggi nei confronti di persone che contribuiscono ogni giorno a rendere il nostro Paese più produttivo e competitivo a livello globale, esempio per le comunità di riferimento e per il Paese".

Con queste parole il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, si è rivolto questa mattina ai 90 donne e uomini piemontesi premiati con la Stella al Merito del Lavoro, a Torino.

"Il lavoro - ha sottolineato - è la vera e propria struttura motrice dell'esistenza umana e un cittadino che insegue i propri sogni e, con impegno e sacrifici, ottiene dalla propria attività i risultati sperati, ne trae soddisfazione e gratificazione personale. Ma a trarne beneficio è l'intera collettività. Siate 'portatori sani' di conoscenza, passione, ed etica professionale perché l'Italia ha sempre più bisogno di individui talentuosi con capacità straordinarie".

Durante la cerimonia sono anche state ricordate le vittime del lavoro ed è stata ribadita la necessità di creare le condizioni per la sicurezza al lavoro. "Sono certa - ha detto l'assessora comunale Gianna Pentenero - che avete dedicato molta attenzione a un lavoro sicuro, un lavoro buono e siete un esempio che deve costituire un riscatto per le tragedie che hanno caratterizzato la storia della nostra città".

L'assessore regionale Andrea Tronzano ha parlato del lavoro "come elemento essenziale di vita e dignità della persona", mentre il prefetto Donato Cafagna ha sollecitato tutti a "uno sforzo collettivo per la dignità, legalità e sicurezza del lavoro, per garantire il rispetto del quadro normativo e della dignità del lavoratore e vigilare affinché forme di lavoro che la violano vengano contrastate".



