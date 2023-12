Vendita online rivela officina abusiva, denunciato nel Biellese

Aveva dichiarato una semplice vendita online, in realtà aveva allestito una officina meccanica abusiva, un 67enne denunciato dai carabinieri di Mottalciata, dai carabinieri forestali di Pray e dal nucleo polizia ambientale nel basso Biellese. Nel corso dell'ispezione è stato accertato che il titolare dell'attività esercitava l'attività di riparazione di veicoli senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni.

E' stata sequestrata tutta l'attrezzatura professionale tra cui vari ponti sollevatori, carrelli per cambio olio, macchinario per smontaggio-montaggio ed equilibratura pneumatici, carrello per sostituzione olio.

Nel corso degli accertamenti sono stati controllati 38 veicoli rinvenuti all'interno dell'attività, alcuni dei quali in stato di abbandono: inoltre è stata constatata la presenza di ingente quantità di rifiuti pericolosi e non, tra cui oli esausti, motori, catalizzatori, marmitte, pneumatici usurati, batterie, iniettori, paraurti e varie parti meccaniche di auto.





