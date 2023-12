Tortona, posata la prima pietra della nuova scuola primaria

Dopo l'abbattimento dello storico immobile inagibile per motivi di sicurezza dal 2018, posa della prima pietra, oggi, al cantiere per la costruzione dell'edificio che ospiterà la scuola primaria 'Salvo d'Acquisto' in viale Kennedy a Tortona (Alessandria). A benedirla il vescovo Guido Marini.

Avrà pianta rettangolare con 66 metri di lunghezza e 22 di larghezza, per una superficie coperta di circa 1.435 metri quadrati e una lorda complessiva di 3.476. Tre i piani; all'interno 18 aule e 6 laboratori. Circa 2 anni il cronoprogramma dei lavori.

"Sarà un edificio molto diverso dal precedente - spiega il sindaco Federico Chiodi, di professione insegnante - al passo con i tempi, con tecnologie che consentono di portare quasi a zero le emissioni energetiche. Progettati per tutta l'area di San Bernardino altri interventi che miglioreranno viabilità, sicurezza e aspetto del quartiere".

Il progetto di rigenerazione urbana è stato finanziato per 5 milioni dal bando indetto dal ministero dell'Interno nell'ambito del Pnrr, cui si aggiungono 1 milione 750 mila euro di contributo da GSE (società Gestore dei Servizi Energetici). La stessa cifra deriverà da un mutuo, per un totale di 8,5 milioni.





