Sostenibilità, Università di Torino tra le migliori al mondo

L'agenzia britannica Quacquarelli Symonds colloca l'Università di Torino sul podio a livello nazionale per la sostenibilità e al primo posto nella categoria "good governance", che considera la trasparenza dei processi decisionali e gestionali, la cultura organizzativa e la partecipazione delle rappresentanze studentesche agli organi di governo (42o posto al mondo).

L'Università di Torino si colloca al 132o posto al mondo su 1.400 atenei (era nella fascia 151-160 l'anno scorso) e al terzo in Italia su 48 università (61o posto in Europa su 493).

La performance di UniTo in questo ranking è superiore alla maggior parte delle altre istituzioni considerate, ossia sopra la mediana in tutte le categorie valutative. Nella categoria relativa all'impatto ambientale (che pesa per il 45%) l'Università di Torino è al 143o posto a livello mondiale e al secondo in Italia. I parametri riguardano la sostenibilità ambientale (124a al mondo con un punteggio di 81 su 100), la formazione e la ricerca sulla sostenibilità.

Nella categoria impatto sociale (con un peso del 45%) UniTo si colloca al 229o posto al mondo e all'ottavo in Italia, con brillanti risultati nei parametri della salute (127o posto al mondo con punteggio di 94) e del trasferimento delle conoscenze (139o posto al mondo con 88 punti). Nella categoria sono considerati inoltre l'impatto della formazione, la parità e l'occupazione dei laureati.



