Osservatorio Fmpi, in Piemonte pmi sotto organico del 7,5%

Le pmi del Piemonte sono sotto organico del 7,5% e faticano a trovare personale. Lo sostiene Luca Pantanella, presidente dell'Osservatorio Economico della Federazione Piccole e Medie Imprese (Fmpi) che include oltre 6.000 aziende, di cui più di 500 in Piemonte.

"Aumenta - dice Pantanella - la difficoltà nel reperire figure professionali quali personale di cucina e sala, ma anche maestranze specializzate, carrozzieri, tornitori e verniciatori.

Un trend in atto dal 2021, che stimiamo in crescita di un +3% anche per il 2024".

Altri fattori che penalizzano la competitività del tessuto produttivo locale - fa notare il presidente dell'Osservatorio Economico della Fpmi - sono "l'incremento dei costi di logistica (+ 18%) per via del caro-trasporti e caro-carburanti, le oscillazioni di prezzo per confezioni e imballi, che registrano in media in regione, attualmente un +8,5%. Aumenta, al contempo, la mobilità del personale assunto e formato (+40%), - prosegue l'analisi di Pantanella - alimentando così un turn-over dispendioso che vanifica gli investimenti in formazione delle pmi Con la difficoltà - chiosa Pantanella - di rimpinguare gli organici per via di contratti stringenti, bonus, reddito di cittadinanza e affini che vanificano l'appeal del posto fisso, pena la perdita di incentivi che spesso vanno a braccetto con lavoro nero ed elusione fiscale".



