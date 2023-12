Nel 2023 ricavi oltre 2 miliardi (+24%) per Autotorino

Autotorino, dealer automotive presente in cinque regioni (Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia) e che presto debutterà nel Lazio, si appresta a chiudere l'anno con oltre 60mila vetture vendute e più di 600.000 interventi d'officina per un fatturato superiore ai 2 miliardi (+24% sul 2022). L'azienda vara iniziative di welfare per un valore aggiuntivo di 2 milioni di euro per i 2.300 dipendenti inserendo anche il programma di sostegno alla genitorialità Family Care che prevede un contributo di 3.000 euro per ogni figlio nato nel 2023 o che nascerà nel 2024.

"Abbiamo la consapevolezza che il mondo si trasforma, ogni giorno con piccole e grandi evoluzioni. La forza di Autotorino è la capacità di guardare al futuro, ideando linee di sviluppo e nuovi servizi, diversi e innovativi rispetto al mercato. Anche il prossimo anno concretizzeremo questo approccio nella volontà di cambiare e guidare il cambiamento, a partire dalla formazione dei nostri collaboratori, continuando nel solco dell'Autotorino Academy, progetto che dopo quasi 20 anni rappresenta un'unicità nel settore" commenta Plinio Vanini, presidente di Autotorino.

Le auto nuove rappresentano il 54% delle vendite. Nel 2023 Autotorino registra nelle filiali del gruppo un consolidamento della propensione verso motorizzazioni elettriche o ibrido-elettriche, che a fine anno supereranno un consistente 36% del mix di vendite. All'interno di questo dato, si conferma l'interesse verso i modelli full-electric: sono aumentati del 42% gli accessi nelle filiali da parte di persone che hanno voluto approfondire la conoscenza di questi modelli, portando infine a crescere l'incidenza del segmento 'puramente elettrico' di oltre 1 punto percentuale, con una proiezione a fine anno superiore al 4,1%.



