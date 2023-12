Dal vino di Spagna 82 al pallone del Real, processo a Torino

Una bottiglia di barbera del 1982 con le firme di tutti i calciatori della nazionale italiana campione del mondo. Il pallone della finalissima di Champions League del 2017 tra Real Madrid e Juventus. Una statuina di Lev Jashin, leggendario portiere della squadra dell'Unione Sovietica. Sono solo alcune delle preziose memorabilia al centro di un processo al Palazzo di giustizia di Torino. Un imprenditore piemontese, Antonio B., è chiamato a rispondere di appropriazione indebita: l'accusa è di non avere restituito il materiale al proprietario, il celebre collezionista Onorato Arisi, che oggi ha testimoniato in tribunale.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei giudici, Arisi, tramite la Fondazione Memoria Sportiva, di Gubbio (Perugia), affidò una quantità di oggetti all'imprenditore perché organizzasse mostre, eventi e vernissage. L'impegno però non sarebbe stato rispettato. Da qui la richiesta di restituzione dei beni. L'imputato (che è difeso dall'avvocato Andrea Cianci e nega la circostanza) a detta del pm Eugenia Ghi ne avrebbe trattenuta una parte, considerata di un certo pregio.

Arisi, che colleziona memorabilia da decenni e a Torino ha diretto il Museo dello Sport, è costituito parte civile con gli avvocati Davide e Massimo Parlatano. "Questa storia - ha riferito - mi ha cambiato la vita: spesso le persone mi affidavano gli oggetti chiedendomi di far rivivere attraverso di essi, con delle iniziative culturali, la memoria dei loro cari.

Ora sento che la mia credibilità è compromessa. Alcuni beni possono avere grande valore economico, ma il punto è un altro: per me sono tutti importantissimi. Quando ho avuto problemi di debiti ho preferito vendere la casa e lasciare Milano, dove abitavo, piuttosto che separarmi da loro".



