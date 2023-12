Codè Crai Ovest, fatturato record a 346 milioni nel 2023

Si conclude con il segno positivo il 2023 di Codè Crai Ovest, cooperativa della grande distribuzione con sede in provincia di Torino che oggi conta più di 300 punti vendita nell'Italia nord occidentale sui territori di Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta. Crescita e nuove acquisizioni sono i risultati del piano strategico di Codè Crai Ovest sotto la nuova gestione del presidente Michele Poliseno, in carica da luglio 2022. Il fatturato 2023 supera i 346 milioni di euro, numero record rispetto alle aspettative di inizio anno, pari a 340 milioni.

Nel 2023 la cooperativa è cresciuta su tutto il territorio, inaugurando 11 nuovi punti vendita e riaprendo dopo attente ristrutturazioni 7 supermercati. L'ultimo trimestre ha segnato una svolta importante con l'acquisizione di 49 punti vendita Arcev situati in Valtellina che, dal 1 gennaio 2024, saranno a tutti gli effetti integrati nella nuova gestione Codè Crai Ovest.

"I risultati di Codè Crai Ovest sono l'esempio di come le insegne di prossimità, nonostante il periodo complesso, possano essere rilanciate, valorizzando i punti di forza del format locale - velocità della spesa, qualità dei prodotti, relazione con il cliente - per continuare a ricoprire un ruolo importante nel panorama della Gdo. Nel 2024 continueremo a lavorare nella direzione tracciata nell'ultimo anno e mezzo senza prescindere dalla soddisfazione dei consumatori. Una delle azioni in quest'ottica è quella di proseguire anche nel 2024 con la campagna Giù l'inflazione, che ribassa fino a 20 punti percentuali oltre 500 articoli di ogni genere e ribadisce il nostro patto di solidarietà con il cliente" spiega Poliseno.





