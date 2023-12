Vigili del fuoco, nel Vco 3.300 interventi in un anno

Sono stati 3.297, quasi dieci al giorno, gli interventi compiuti dai vigili del fuoco del Verbano-Cusio-Ossola nel 2023. Il dato è stato reso noto nel corso delle celebrazioni in occasione della festa di santa Barbara. Del totale, 1.209 sono stati interventi di soccorso e salvataggio di persone, 280 per incendi di vegetazione, 224 in occasione di incidenti stradali. I procedimenti di prevenzione incendi sono stati 620.

"L'opera di soccorso portata dai vigili del fuoco non è solo un'opera tecnica, ma anche di stretta vicinanza umana - ha ricordato il comandante provinciale del Vco, Michele Castore, dopo la messa celebrata nella sede di Verbania -. Oltre al sapere e al saper fare, il vigile è connotato dalla generosità che lo ha reso sempre più vicino al cittadino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA