Strada valle Varaita liberata da masso di alcune tonnellate

Un grosso masso caduto sulla strada provinciale 105 della valle Varaita, a qualche centinaio di metri dalla frazione Villar in direzione della borgata Confine, è stato rimosso oggi con una carica di esplosivo.

La frana era avvenuta venerdì sera, dopo le forti piogge che hanno interessato l'area causando seri danni alla carreggiata.

Sul posto si erano recati immediatamente i tecnici della Provincia di Cuneo e le forze dell'ordine, ed era stato istituito un senso unico di marcia alternato con semaforo sul tratto di strada interessato dallo smottamento.

Le operazioni di rimozione del masso, del peso di alcune tonnellate, sono avvenute in condizioni di sicurezza, dopo aver praticato dei fori nella pietra per inserirvi l'esplosivo che l'ha sbriciolata. Ora è in corso la rimozione dei detriti, per permettere la riapertura della strada verso l'alta valle.





