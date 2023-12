Santa Barbara, nel Torinese 22mila interventi dei pompieri

Sì è tenuta questa mattina al comando provinciale dei vigili del fuoco di Torino, in corso Regina Margherita, le celebrazioni della festa di Santa Barbara, patrona del corpo. Oltre le autorità militari sono intervenuti i rappresentati delle istituzioni. È stata anche l'occasione per fare il bilancio degli interventi che nel torinese sono stati in un anno 22mila con 7.993 richieste per incendi 1.679 incidenti stradali, 6479 soccorso persone di varia natura, 698 soccorso di animali, 1.539 per dissesti statici e verifica strutturale, 1.771 danni a causa acqua e 2.441 fughe gas, ricerche persone, rimozione alberi e apertura porta.

Sono stati ricordati in particolare il crollo del tetto alla vecchia stazione ferroviaria di Porta Susa, l'esondazione di un fiume a Bardonecchia, l'incidente ferroviario a Brandizzo e l'incidente aereo a Caselle. A questi vanno aggiunti l'invio di squadre in Romagna per le alluvioni. Nel suo intervento il comandate provinciale, Vincenzo Bennardo, ha voluto ringraziare i suoi uomini, ma anche "le famiglie dei vigili del fuoco che permettono loro di lavorare e stanno a loro fianco, con sacrificio".



