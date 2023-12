Neve, accumuli più consistenti tra Acquese, Ovadese, Novese

Come da previsioni meteo, anche la provincia di Alessandria, come buona parte del Piemonte, è interessata da deboli nevicate. Qualche accumulo più consistente, come fa sapere la protezione civile, è sul comparto appenninico tra Acquese, Ovadese e Novese. Rilevati dalle centraline Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) 8 centimetri a Piani di Carrega (Alta Val Borbera) e a Bosio (Alta Val Lemme); 2 a Bric Berton di Ponzone (Alto Acquese), secondo dati non ancora validati Per la viabilità autostradale, segnalato nevischio in A26 tra Alessandria Sud e Masone (Genova) e sull'intero tratto della diramazione Predosa-Bettole; sulla A21 tra Alessandria Est e Broni-Stradella (Pavia). Previste gelate per domani e mercoledì.





