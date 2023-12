I sindaci del Novarese incontrano l'Aeronautica a Cameri

Si è svolto nel tardo pomeriggio di oggi al comando aeroporto di Cameri l'incontro fra l'Aeronautica militare e i sindaci della Provincia di Novara con la presenza delle autorità locali e in particolare del presidente del consiglio Regionale Piemonte, Stefano Allasia del comandante del presidio aeronautico di Cameri, colonnello Alessandro Pavesi e del prefetto di Novara Francesco Garsia.

L'incontro è stato occasione per illustrare le attività realizzate nell'anno del centenario dell'Aeronautica. "Siamo qui oggi come Regione Piemonte - ha detto Allasia - per onorare il territorio, la forza aerea militare italiana e una grande azienda come Leonardo, leader mondiale. Come Piemonte siamo qui con i sindaci del territorio in occasione di questo centenario".

L'evento si è svolto all'interno dell'hangar appartenuto all'ex 21/o gruppo volo che per l'occasione è stato allestito con l'esposizione dei velivoli Tornado ed Eurofighter e un'area espositiva con cimeli storici aeronautici, prodotti editoriale di forza armata, il velivolo storico Gabarda, il Mockup del velivolo F104 e il simulatore di volo del velivolo Mb339 messo a disposizione dal Museo di Volandia. Presenti una quarantina di sindaci del territorio. Allasia ha ringraziato l'Aeronautica per l'impegno durante la pandemia con la realizzazione dell'ospedale d'emergenza a Torino



Riproduzione riservata © Copyright ANSA