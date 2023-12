Ersel espande la sua presenza in Lussemburgo

Ersel, gruppo bancario indipendente specializzato nel private banking, espande le proprie attività di gestione patrimoniale in Lussemburgo, integrando nel suo organico un nuovo team dedicato ai mercati nordici. Il team, che opererà nella nuova sede di Ersel nel centro città, accanto alla Borsa di Lussemburgo, lavora nel private banking in Lussemburgo da oltre 15 anni.

"La volontà di espandere la nostra presenza e il nostro peso in una piazza finanziaria rilevante come il Lussemburgo è stata guidata da una visione comune e dalla missione di servire i nostri clienti. Si tratta di un'operazione che, da un lato, ci consente di avere un presidio maggiore in uno dei cuori finanziari dell'Europa e di poter intercettare eventuali opportunità per i nostri clienti; dall'altra, ci consente di diversificare la provenienza delle masse gestite e aumentare il nostro peso in quanto banca privata" spiega Andrea Rotti, amministratore delegato di Ersel.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA