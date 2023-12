Alessandria, 43 nuovi carabinieri per 56 stazioni

Sono 43 i nuovi carabinieri assegnati al comando provinciale di Alessandria - guidato dal colonnello Massimiliano Rocco - già in servizio nelle 56 stazioni del territorio. Arrivano da tutta Italia e hanno frequentato le scuole di formazione a Velletri, Torino, Reggio Emilia, Taranto. In totale, 12 sono le donne e, da segnalare, la presenza di un militare genovese di origine marocchina, El Mahdi Khay, con una grande padronanza dell'arabo, è assegnato a Bistagno (compagnia di Acqui Terme).

Ad Alessandria il tenente colonnello Silvio Mele comanda il reparto operativo. E' stato anche a Novara e Ivrea, all'antidroga di Torino e al pronto intervento di San Donato Milanese; non sono mancate le missioni all'estero, dal Medio Oriente ai Balcani. In città è arrivato dal nucleo tutela patrimonio culturale di Torino. Succede al generale Giuseppe Di Fonzo, congedatosi dopo 39 anni di servizio nell'Arma, gli ultimi 9 ad Alessandria.



