Al Mauto i 25 anni di Pagani Automobili, 'cuore mani e passione'

Continuano al Museo dell'Automobile di Torino i festeggiamenti di Pagani Automobili per il 25/o anniversario con la mostra dedicata alla storia di Pagani Automobili. Il percorso espositivo "25 anni di Cuore, Mani e Passione", allestito al primo piano del Mauto fino al 14 gennaio 2024, ripercorre l'avventura di Horacio Pagani, iniziata negli anni '60 in Argentina e proseguita nel cuore della Motor Valley.

A fianco le tre icone firmate Pagani: Zonda, Huayra e Utopia, i tre modelli che rappresentano le pietre miliari della storia di Pagani Automobili.

"Con grande piacere il Mauto partecipa alle celebrazioni per i 25 anni di Pagani Automobili, ospitando una mostra che racconta la tradizione artigianale di un marchio oggi famoso nel mondo per la sua tendenza innovatrice" spiega Lorenza Bravetta, direttrice del Mauto. "Il nostro è un metodo di lavoro particolare: coltiviamo il dubbio anche su ciò che consideriamo acquisito, siamo pronti a mettere in discussione le nostre scelte, senza timore di cambiare prospettiva. È così che maturiamo, acquisiamo e trasmettiamo conoscenza. Cerchiamo di vivere la passione per la bellezza, la qualità e la disciplina, con lo sguardo sempre rivolto al futuro. Il nostro desiderio è di realizzare Hypercar su misura, così che ogni cliente possa sentirsi a casa quando entra in una Pagani, che possa riconoscere l'automobile come fosse una propria estensione, che possa rivedere se stesso nella vettura che ha contribuito a creare" afferma Horacio Pagani, founder & chief designer di Pagani Automobili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA