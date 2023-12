A Sottodiciotto Film Festival la maratona Zerocalcare

Torna dal 14 al 18 dicembre a Torino Sottodiciotto Film Festival & Campus, la rassegna dedicata alla scoperta dei nuovi talenti emergenti del cinema nazionale e internazionale, organizzata da Aiace Torino con la Città di Torino e con Iter. Tra le novità della 24/a edizione la maratona Zerocalcare - sabato 16 dicembre alle 20 al Cinema Massimo in sala 3 - in cui per la prima volta viene organizzata la proiezione cinematografica integrale delle due serie animate, realizzate da Netflix, Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo.

In programma le masterclass per le scuole e la notte del 18 dicembre la notte dei corti, una vetrina per i film brevi realizzati nell'ambito degli atenei cittadini per una vera competizione tra UniTo e PoliTo a colpi di cortometraggi.

Il cartellone presenta 281 film, tra lungometraggi e cortometraggi, di cui 128 in proiezione per tutto il pubblico, 134 selezionati nel Concorso delle scuole e 19 nel programma riservato alle scuole. Shaping tomorrow, disegnare il domani, il tema scelto per questa edizione. Diversi per genere e provenienza, i sette titoli in gara quest'anno dedicano una prevalente attenzione alle relazioni personali - passionali, amicali e parentali - e alla forza, spesso irresistibile, dei sentimenti che le governano.



