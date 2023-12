A Biella sequestrati microcellullari e sim in carcere

E' stato un fine settimana di controlli in carcere a Biella, dove gli agenti della polizia penitenziaria hanno proceduto a sequestrare microtelefonini a diversi detenuti, secondo quanto riferisce il sindacato Sinappe.

Il personale nel locale sartoria ha rinvenuto della sostanza stupefacente. Il comandante del reparto, dirigente aggiunto Daniele Cutugno, su autorizzazione del direttore Giacinto Siciliano, a capo di una squadra di poliziotti, ha eseguito persecuzioni in alcune camere detentive, trovando tre microtelefonini, uno smartphone di ultima generazione e tre carica-batterie. In un altro controllo sono state trovate due micro-sim e altri due carica-batterie. "Il Sinappe si complimenta con il comandante e la sua squadra che, nonostante l'allontanamento di 30 colleghi dall'istituto di Biella, gli eventi critici che si sono succeduti nell'ultimo periodo e la cronica carenza di personale, sta portando avanti una serrata indagine che, con mirate perquisizioni, sta conseguendo i suoi frutti", sottolinea il segretario Raffaele Tuttolomondo.



