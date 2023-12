A Biella gli internazionali di tennis tavolo

Biella ospita gli Internazionali di tennistavolo. L'apertura della manifestazione avverrà venerdì 8 dicembre e sarà all'insegna delle Giornate Rosa - quarto Memorial Elvira Gattulli, riservate alle donne. Nel fine settimana il programma comprenderà anche le gare nazionali maschili,. Saranno in campo anche i beniamini di casa Simone Cagna e Vincenzo Carmona, portacolori del Tennistavolo Biella.

Lunedì 11 sarà giornata di arrivi dei protagonisti del Wtt Feeder Biella, che andrà in scena da martedì 12 a domenica 17 e riporterà in Italia un torneo internazionale assoluto a distanza di 16 anni dal Top 12 Europeo di Arezzo del 2007. Sarà una grande sfilata di campioni. Parteciperanno 184 pongiste e pongisti provenienti da 43 nazioni, che si contenderanno i titoli dei singolari e doppi femminili e maschili e del doppio misto.

Fra gli atleti più quotati si segnalano il danese Anders Lind (n. 31), che nel 2023 è arrivato nei quarti ai Mondiali di Durban e ha vinto il Wtt Feedeer Olomouc, il 16enne giapponese Sora Matsushima (n. 35), finalista al Wtt Contender Rio de Janeiro, il taipeano Chuang Chih-Yuan (n. 38), il tedesco Benedikt Duda (n. 46), vicecampione con la Germania ai recenti Europei a squadre di Malmö, l'iraniano Noshad Alamiyan (n. 56), il messicano Marcos Madrid (n. 58), l'ucraino Yaroslav Zhmudenko (n. 59), il romeno Eduard Ionescu (n. 64), lo slovacco Lubomir Pistej (n. 66) e il francese Jules Rolland (n. 68).

"Ringrazio la Federazione - ha esordito il sindaco Corradino - perché dà a Biella la possibilità di essere protagonista, come città e come amministrazione, in occasione di una manifestazione veramente importante. Grazie anche al contributo fondamentale della Regione Piemonte, con l'assessore Fabrizio Ricca che non lascia Biella da sola a organizzare i grandi eventi. Questa volta rispetto al passato non saremo al PalaPajetta, ma al Biella Forum, e ci attendiamo anche una notevole affluenza di pubblico".



