Parapendio si schianta al suolo nel Biellese, ferito un 38enne

Stava sorvolando i cieli del Biellese quando ha perso quota per poi cadere al suolo. Un parapendista 38enne biellese è stato portato in codice giallo in ospedale dopo l'incidente, oggi pomeriggio, in alta Valle Elvo nei pressi del rifugio Coda.

Stando alla ricostruzione l'uomo era appena decollato, una vela non si sarebbe aperta correttamente. Ed è quindi finito contro una pietraia. Nel violento impatto ha riportato lesioni agli arti inferiori.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che ha recuperato il ferito per poi portarlo al Cto di Torino.



