Meteo, la settimana si aprirà con nevicate fino a bassa quota

Un po' di neve in arrivo sul Piemonte, nella settimana dell'Immacolata, fino a bassa quota.

Le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indicano per domani pomeriggio un "peggioramento con precipitazioni deboli diffuse nella seconda parte della giornata, a carattere nevoso anche in pianura, in particolare sul basso Piemonte, con picchi moderati sui rilievi meridionali".

Sarà una perturbazione rapida: il miglioramento delle condizioni meteo è previsto già a partire dalla tarda mattinata di martedì, quando l'area di bassa pressione di origine atlantica si allontanerà verso est.



