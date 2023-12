La Fiera del Tartufo d'Alba chiude con 90mila ingressi

Cala il sipario sulla 93/esima Fiera internazionale del Tartufo Bianco d'Alba: un'edizione ricca di contenuti che ha mantenuto il focus sulla sostenibilità e un occhio di riguardo per i giovani, senza dimenticare la solidarietà.

Inaugurato dal ministro Guido Crosetto il 6 ottobre, il Mercato mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, unitamente alla rassegna Albaqualità, ha fatto registrare circa 90.000 ingressi da oltre 60 Paesi nel mondo. La partecipazione alle esperienze proposte dalla Fiera - cooking show in particolare, sempre andati sold out - sfiora il 75% di stranieri, facendo registrare presenze dai cinque continenti. Sono oltre 700 i kg di tartufo venduti quest'anno nel Cortile della Maddalena. Tutto esaurito anche per i corsi di cucina al Castello di Roddi, i laboratori del gusto e gli atelier della pasta in Sala Fenoglio, le analisi sensoriali del Tartufo Bianco d'Alba e le wine tasting.

Il maniero di Grinzane Cavour è stato protagonista dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, giunta alla sua XXIV edizione, nel corso della quale sono stati raccolti oltre 480.000 euro, interamente destinati a progetti benefici, con il lotto finale 'volato' a Hong Kong per 130.000 euro.



