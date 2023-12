Extinction Rebellion interrompe la messa in Duomo a Torino

Irruzione nel Duomo di Torino degli attivisti ambientalisti di Extinction Rebellion che hanno interrotto la messa per leggere passi dell'Enciclica 'Laudato sì' e dell'esortazione apostolica 'Laudate Deum' di papa Francesco per portare l'attenzione dei fedeli - spiegano dal movimento - sulle parole del Pontefice sulla crisi climatica.



Nei secondi precedenti all'omelia si sono alzati in piedi uno alla volta e hanno letto a voce alta i due scritti e il messaggio che Francesco ha inviato alla Cop28 di Dubai, in cui invita i governi a smettere di finanziare guerre e devastazioni ambientali e prendere accordi "efficienti, vincolanti e facilmente monitorabili".

