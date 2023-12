Carrozza turistica tamponata, abbattuto cavallo ferito

Vietare l'uso di animali per il traino di carrozze turistiche. Lo chiede Oipa (organizzazione internazionale protezione animali) dopo il caso del cavallo abbattuto oggi a Piverone (Torino) per le ferite riportate nell'incidente stradale con un'auto. Oipa "chiederà formalmente al Comune e alla Città metropolitana di Torino se il cocchiere sia in possesso di una regolare licenza".

L'organizzazione animalista rilancia la sua battaglia per "l'abolizione delle botticelle e di tutti i veicoli a trazione animale", e chiede a Governo e Parlamento una legge "che vieti l'uso di poveri animali costretti a trainare carrozze in strada.

Si realizzerebbe così la volontà della stragrande maggioranza dell'opinione pubblica".

"È tempo di superare questa tradizione antiquata e invisa ai più, che ancora va avanti sulla pelle dei cavalli per gli interessi pochi conduttori che si ostinano a usarli per scarrozzare turisti ancora insensibili al tema. - osserva il presidente dell'Oipa, Massimo Comparotto - La riconversione di tali licenze sarebbe opportuna dal punto di vista etico, e rappresenterebbe anche un segnale di sensibilità ecologica laddove si passasse alla trazione elettrica, così come è stato fatto nella Reggia di Caserta dove, dopo la morte tragica di un cavallo nell'agosto del 2020 per fatica e caldo, si è deciso di adottare per il trasporto dei turisti una flottiglia di golfcar".

L'Oipa invita il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, "a studiare una riforma della legislazione nazionale che metta fuori gioco lo spettacolo pietoso di cavalli costretti ad arrancare sotto il solleone, a qualsiasi ora e a qualsiasi temperatura, o sotto la pioggia, o sull'asfalto bagnato, anche nel traffico caotico di grandi città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA