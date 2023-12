Tenta di violentare donna conosciuta sui social, arrestato

E' entrato con la forza nella casa di una donna conosciuta sui social e ha tentato di violentarla. E' successo ad Alessandria. A fermare l'aggressore è stato l'intervento dei vicini di casa che hanno sentito le urla provenire dall'appartamento e hanno chiamato i carabinieri.

L'uomo, un 23enne da poco in Italia, è riuscito a scappare ma nei giorni successivi è stato individuato e fermato dai militari dell'Arma.

Secondo quanto è stato riferito dai carabinieri del comando di Alessandria, il 23enne aveva conosciuto la donna, di circa quarant'anni, su una piattaforma social e i due avrebbero deciso di incontrarsi una sera di fine novembre. Non voleva farlo entrare in casa e il giovane si è infuriato, ha aperto la porta con violenza la porta, si è chiuso dentro e ha picchiato la donna cercando di violentarla, E' stato provvidenziale l'intervento dei vicini di casa.

Accusato di violenza sessuale, lesioni personali e violazione di domicilio, il giovane è finito in carcere. Interrogato, si è avvalso della facoltà di non rispondere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA