Medici, giuramento per 269 neo iscritti all'Ordine professionale

Giuramento professionale oggi, a Torino, per 269 nuovi iscritti all'Ordine dei Medici. "Lottate per avere il diritto di fare il vostro dovere, lottate per difendere la cura, che ormai rischia di venire sostituita dalla semplice prestazione", è il messaggio del presidente Guido Giustetto, in occasione della cerimonia, al Teatro Alfieri.

Giustetto ha tracciato un quadro dei problemi attuali del sistema sanitario, individuando "nell'utilizzo dei medici a gettone, nelle liste d'attesa (e in particolare nella mancanza di continuità terapeutica) e nel fenomeno del boarding in pronto soccorso, con la presenza in barella di pazienti anche per 4-5 giorni, le cause della svalutazione della presa in carico della persona, sostituita appunto dalla semplice prestazione".

Giustetto ha parlato anche della disaffezione al lavoro, ricordato i dati di una recente indagine dalla quale è emerso come il 40% dei medici interpellati fosse interessato a trasferirsi all'estero. "Ciò accade - ha sottolineato - perché ritengono di avere poca considerazione da parte delle istituzioni, in pratica non si sentono considerati e valorizzati dalle istituzioni per cui lavorano".

Prima del giuramento sono stati premiati i decani della professione: 130 fra medici e odontoiatri hanno ricevuto una medaglia al merito per i 50 anni di laurea e una targa di ringraziamento per i 60 e i 70 anni di laurea. Tra questi Amedeo Bianco, già presidente dell'Ordine di Torino e di FNOMCeO, la federazione nazionale degli Ordini dei medici.



