Giovani Edili di Ance, Tomatis eletto presidente di Cuneo

Edoardo Tomatis, 27 anni, è stato eletto presidente del Gruppo Giovani imprenditori edili cuneesi di Ance, sezione di Confindustria. Succede a Sabrina Bertone e resterà in carica fino al 2027.

Vicepresidenti sono stati eletti Sabrina Bertone ed Enrico Lovera, il consiglio è completato da Gabriele Baudino, Giulia Murazzani, Jessica Mondino, Andrea Tonello e Niccolò Vajente.

Tomatis ha iniziato la sua esperienza lavorativa nel 2018 nell'impresa di famiglia, a Caraglio, occupandosi dapprima dell'amministrazione per poi dedicarsi allo sviluppo di nuove soluzioni sugli impianti di produzione in sede.

"Obiettivo del mio mandato - spiega il neo presidente dei Giovani imprenditori edili cuneesi -è di creare unione e sinergia tra i giovani del gruppo, cercando di organizzare eventi di interesse utili alla crescita del mondo delle imprese edili. In concerto con le iniziative proposte dai giovani di Ance Piemonte - prosegue Tomatis - darò particolare attenzione alla formazione e mi impegnerò per attrarre nelle nostre aziende i giovani che si stanno avvicinando al mondo del lavoro, affinché comprendano che l'edilizia è un mondo in cui possono crescere e raggiungere traguardi professionali importanti".





