Corteo pro Palestina, un migliaio in strada a Torino

Un migliaio di persone in corteo oggi pomeriggio a Torino in solidarietà con la Palestina. I manifestanti sono partiti da piazza Statuto con destinazione piazza Castello. Hanno aderito moschee di Torino, Progetto Palestina, Arci, Libera, Acmos, Anpi, centri sociali e coordinamento Pride, Arcigay.

Il corteo è aperto dallo striscione 'Ceaserfire now' (cessate il fuoco ora), in prima fila alcuni bambini hanno in mano dei fagotti di panno bianco macchiati di rosso a rappresentare le "piccole vittime uccise dagli israeliani", spiega uno degli organizzatori della manifestazione.

"Siamo qui per ribadire la nostra vicinanza alla resistenza palestinese che va avanti da oltre due mesi - dice una speaker al microfono - uomini, donne e bambini vengono uccisi quotidianamente con l'appoggio dei governi europei. Lo stesso nostro governo ha le mani sporche di sangue".

"I movimenti femministi italiani e bianchi hanno dimenticato le oltre quattromila donne uccise in Palestina. Non è un conflitto, ma un attacco - aggiunge la speaker del corteo torinese - siamo e saremo sempre a fianco ai popoli oppressi e chiediamo forte il cessate il fuoco in quella terra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA