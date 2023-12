Auguri di Natale, Alessandria sceglie i biglietti di 'Bort'

Per questo Natale Alessandria 'fa' e riceve gli auguri con i biglietti disegnati da Mario Bortolato, in arte Bort, vignettista umoristico tra i più popolari del '900, alessandrino di adozione. Noto per le vignette di Teo e 'Le ultime parole famose' de La Settimana Enigmistica.

Al Teatro delle Scienze di via 1821 in mostra fino al 14 gennaio - l'inaugurazione si è tenuta nel tardo pomeriggio di oggi - un centinaio di cartoline create dall'artista per le festività. Dirette ad amici, conoscenti, parenti e colleghi di lavoro, sono state messe a disposizione dai due figli Marina e Paolo Bortolato che, in questi anni, hanno conservato molto del materiale prodotto dal padre.

L'esposizione, organizzata da Costruire Insieme e Comune, si avvale proprio della collaborazione dei familiari che, con Cristoforo Moretti, hanno curato l'allestimento. Già nel 2019, ma a Palazzo Cuttica, erano stati proposti lavori e strumenti di Bort.

Mario Bortolato - morto nella notte tra il 18 e 19 gennaio 2019 a 92 anni - era nato a Salzano (Venezia) per poi trasferirsi, dopo vari spostamenti, ad Alessandria. Cittadino onorario di entrambi i comuni, aveva tagliato personalmente il nastro della mostra #SaveBorsalino in Alessandria, per la quale aveva realizzato alcune tavole.



