Zanotti, Pinguini tattici nucleari, visita il Regina Margherita

Riccardo Zanotti dei Pinguini tattici nucleari ha visitato in questi giorni i pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica e del Centro trapianti dell'ospedale Regina Margherita di Torino e di Casa Ugi (Unione genitori italiani), luogo di accoglienza e condivisione con le famiglie che hanno un figlio colpito da tumore. Ha portato, come riferiscono l'ospedale e la residenza in una nota, una ventata di allegria e di leggerezza, con le canzoni della band allegre e comunicative e i testi riflettono esattamente il linguaggio dei giovani. Un momento di attenzione che è stato prezioso e ripagato dall'entusiasmo dei ragazzi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA