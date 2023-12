Verbania, si ribalta camion con 8 metri cubi di calcestruzzo

Un camion che trasportava 8 metri cubi di calcestruzzo è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 71 a Masera, nel Verbano-Cusio-Ossola. Il mezzo, per cause ancora da accertare, è uscito di strada ribaltandosi. Il conducente è rimasto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola e l'autogrù del comando di Verbania, con la quale è stato possibile sollevare il mezzo.

Presenti anche tecnici dell'Arpa, l'agenzia regionale per la protezione ambientale, e la polizia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA