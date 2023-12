Torna Oro, incenso e mirra, i presepi nel Monferrato

Torna, alla sua ottava edizione, a partire dall'8 dicembre, la rassegna "Oro Incenso Mirra - Presepi nel Monferrato". Le più variegate rappresentazioni della Natività saranno protagoniste nei comuni di Aramengo, Camerano Casasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Cocconato, Frinco, Grana Monferrato, Isola d'Asti, Monale, Montegrosso d'Asti, Passerano Marmorito e San Damiano.

Salgono quindi a dodici i "Comuni dei Presepi" per questa nuova edizione della manifestazione, con il ritorno di Camerano Casasco e il nuovo ingresso di Isola d'Asti nell'associazione, che da otto anni coordina la rassegna omonima. "Da diversi anni ormai - spiega Francesco Marengo, presidente Oro Incenso Mirra - la rassegna si propone di dare vivacità ai nostri borghi nel periodo natalizio. Siamo felici di tornare ad accogliere nei nostri ranghi Camerano Casasco, e dare il benvenuto a Isola d'Asti: come sempre speriamo di riuscire far sognare adulti e bambini con i nostri presepi artistici. Quello che offriamo è un percorso tematico ricco di curiosità e bellezza".



